Típico del macrismo. Parecería ser que ante esta pandemia ellos pretenden que se cuide más la economía que la salud de la población. Es que el ex presidente Mauricio Macri llamó a su sucesor, Alberto Fernández, poco antes del decreto que impuso la cuarentena obligatoria en el país y le habría pedido no avanzar en el aislamiento total para priorizar la economía.

El ex mandatario le pidió seguir “el modelo inglés”. “Quiere que no hagamos nada y al igual que lo que sucede en Inglaterra, no tomemos medidas drásticas”, explicó el funcionario que contó la versión. Desde el PRO aseguraron que Macri se puso a disposición y no dio consejos como el de rescatar lo hecho hasta acá en Inglaterra.

"Queridos argentinos: estamos viviendo una experiencia inédita, frente a la cual debemos estar unidos y cuidarnos los unos a los otros. Si nos quedamos en nuestras casas mientras dura el aislamiento preventivo, podremos aplanar el crecimiento de los casos de Covid-19", dijo Macri en una de las publicaciones de un extenso hilo de TwitteR.