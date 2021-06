"Podrido me tienen diciéndome MACRISTA ni lo conozco macri. Tanto quieren que lo conozca? que les pasa... Si no pienso como ustedes soy de macri? Me cansaron. Solo x el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri sale selfie?", escribió El Dipy en lo que podría ser su presentación oficial como integrante del proyecto macrista.

Y Mauricio le contestó: "Cuando quieras hacemos la foto".

¿Armado? Naaah. Es el acercamiento oficial del cantante a las filas de Juntos por el Cambio.