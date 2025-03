Mauricio Macri no se guardó nada en su visita a Córdoba y criticó los idas y vueltas que tiene con Javier Milei. Después de insistir con una alianza entre ambos partidos señaló: "Hasta ahora siete distritos se cerraron y en los siete el PRO no ha ido con LLA. No por decisión del PRO sino por decisión de LLA".

"El Presidente lo primero que me propuso es aquella famosa fusión. Yo le dije que antes de casarse la gente hoy en día, Siglo XXI, tiene una intimidad primero no se casa en una situación desconocida. Le dije que empezásemos a trabajar juntos y ese trabajar juntos nunca existió".

Pero para el expresidente la colaboración "terminó siendo únicamente rescatarlos cada vez que estaban al borde del abismo para que el plan no se vaya al demonio".

"Si Karina Milei y LLA piensan que su enemigo es el PRO, están equivocados. El enemigo es el populismo y el kirchnerismo".

"Hace rato que se interrumpieron las milanesas, antes del verano, porque lamentablemente un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar la capacidad de su gobierno, la institucionalidad, el método, después no sucedieron. El tiene un entorno que sinceramente no convalidó".

El discurso completo de Macri