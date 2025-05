En medio de los enfrentamientos que Javier Milei tiene con algunos periodistas, en el marco de la ofensiva del gobierno hacia la prensa, el expresidente Mauricio Macri lanzó una dura opinión contra el libertario.

Macri se refirió a los ataques del Presidente contra la prensa. “No pierdas energía ahí, Javier”, lanzó a modo de consejo. "No entiendo qué pasa por su cabeza", subrayó.

“Con eso está escalando a niveles que no es posible, está escalando a un nivel que no es bueno”, agregó Macri.

Y concluyó: “A mí lo que me preocupa es que nadie lo cuida al Presidente, porque él no tiene acceso a toda esa información por el modo de manejarse. Yo lo veo, él no está en el día a día ni de la gestión ni del partido político".