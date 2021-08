“Yo he tenido mucha suerte se ve, me putea el 1% desde que me fui. Fui a la panadería y los comentarios son: ‘Por favor, tienen que volver’”, le dijo Macri a Majul en una entrevista en La Nación+ por la que el periodista se hizo tendencia.

"Fui a la panadería a comprar ida y vuelta y la gente me pide volver", dijo Mauricio sin sonrojarse. ¡Hasta la panadería ida y vuelta!

En su canal, Mauricio también habló habló del peronismo democrático de Menem y Duhalde.