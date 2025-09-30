Mauricio Macri y Javier Milei volvieron a verse las caras, acompañados por Guillermo Francos, en un intento de reencauzar una relación que venía seriamente deteriorada.

Apuntando a las elecciones de octubre, La Libertad Avanza intenta ganar aire y sumar votos con la presencia del exmandatario.

Si bien no aclaró de qué hablaron, Macri dejó en claro que apoya al gobierno y que hará lo posible para que derrote al peronismo.

Las reacciones en las redes

Con el recuerdo del fracaso de su gobierno, en las redes liquidaron a Mauricio Macri por prestarse a ser furgón de cola de La Libertad Avanza.