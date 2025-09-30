Que par de pájaros, los dos
Macri contó que tuvo una larga reunión con Milei después de un año sin hablar y las redes los destrozan a los dos
El presidente sabe que los comicios no serán lo que imaginaba seis meses atrás y recurrió al fundador del PRO para que le de una mano.
Mauricio Macri y Javier Milei volvieron a verse las caras, acompañados por Guillermo Francos, en un intento de reencauzar una relación que venía seriamente deteriorada.
Apuntando a las elecciones de octubre, La Libertad Avanza intenta ganar aire y sumar votos con la presencia del exmandatario.
Si bien no aclaró de qué hablaron, Macri dejó en claro que apoya al gobierno y que hará lo posible para que derrote al peronismo.
Las reacciones en las redes
Con el recuerdo del fracaso de su gobierno, en las redes liquidaron a Mauricio Macri por prestarse a ser furgón de cola de La Libertad Avanza.