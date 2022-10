El expresidente criticó con dureza a los argentinos, -como si él no fuera uno de ellos y al mismo tiempo uno de los principales responsables de sus problemas-, durante un encuentro con el premio Nobel Mario Vargas Llosa de Literatura, con la polémica frase, “claramente debe ser la sociedad más fracasada”.

En un mensaje que forma parte de su gira por España, Macri sostuvo: “A mi querido país quiero decirles que claramente la sociedad es la más fracasada de los últimos 70 años, porque era la única entre las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50'% en muchas regiones del país”.

En la Fundación Internacional para la Libertad española, el expresidente le pegó al oficialismo: “Yo creo realmente que está pasando algo distinto en la Argentina. Aquello de lo que siempre se quejó Mario: ‘Cómo votan a aquellos que los llevaron de este lugar a este lugar de decadencia’. Bueno, tal vez en un proceso largo, pero siento que esta vez está habiendo un verdadero aprendizaje. Los americanos dice learning by doing (aprender haciendo, en español), yo digo que los argentinos estamos haciendo learning by suffering (aprender sufriendo). Y entró”.