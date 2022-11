Es el signo de los tiempos pero aún algunos no lo entienden. Ni siquiera lo comprenden aquellos que conviven con el día a día. como los políticos, y como ejemplo vale el del ex presidente Mauricio Macri.

Sabiendo que las redes sociales permiten no solo la inmediatez sino que también anulan la intimidad, que un candidato no sepa que en todo momento puede ser grabado en un lugar público es incomprensible.

Pero al ex mandatario no le importó que se conozca su arrebato de ira porque al llegar a Qatar se encontró con que su valija se había extraviado y no llegó a destino.

Ni imaginemos cuál hubiese sido su reacción si la empresa hubiese sido nuestra línea de bandera.