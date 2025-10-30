Hay cosas que dice Mauricio Macri que no están alejadas del sentido común, pero como uno sabe que el calabrés no da puntada sin hilo, está claro que tienen un objetivo muy definido y es influir sobre Javier Milei.

Cuando el expresidente dice que hay que abandonar el ego, rodearse de personas que le puedan decir a uno que no, y distenderse los fines de semana para que la presión no lo devoren, no está diciendo nada para objetar.

Pero el mensaje está dirigido a Milei, quien no se baja del ego -"el mejor presidente de la historia", no acepta que lo contradigan, y no se le conoce actividades fuera de las excentricidades como las que derivaron en el Movistar Arena.