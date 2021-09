Mauricio Macri es de los que dan notas solo a aquellos que sabe que no solo le van a preguntar cuestiones que no lo comprometen y no van a repreguntar nada, sino que además van a avalar cada una de sus afirmaciones por más disparatadas que sean.

Porque sostener que 'la gente' le dice que para el Gobierno la prioridad son los carpinchos es un punto extraño de golpear a un oficialismo que tiene flancos más débiles para castigar.

Con el paso del tiempo cada vez se nota más el peso que tenía Jaime Durán Barba en las campañas electorales del macrismo para entender el estado de ánimo del electorado.