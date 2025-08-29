Los escándalos en el gobierno se multiplican. Y la gestión Milei las resuelve con renuncias, como la de Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS tras los audios que desenmascararon la corrupción por retornos con la caja de las pensiones por discapacidad.

Según el periodista Ignacio Ortelli, Lule Menem respondió así ante las sugerencias de que de un paso al costado: ''El que me pida la renuncia lo cago a trompadas''.

Y el periodista reflexionó: “Mirá vos, es de guapo la cosa. La hombría se demuestra a los golpes como en la época de las cavernas, a lo salvaje…”.