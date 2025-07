La película El Jockey, de Luis Ortega, fue este miércoles la gran ganadora de la 19ª edición de los Premios Sur al obtener 11 estatuillas en un evento realizado en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.

La jornada, marcada por las fuertes defensas a la industria audiovisual nacional y celebrada por primera vez fuera de Buenos Aires, tuvo en Luis Ortega a uno de los exponentes de esas posturas.

Tal como hizo en alguna otra oportunidad el actor de la película Nahuel Pérez Biscayart, el director cruzó al gobierno de Javier Milei con un irónico mensaje en contra del ajuste que afecta al sector.

“Este Gobierno tan bonito que nos ha tocado”, dijo en su discurso. Y siguió: “Estamos muy agradecidos a este Gobierno por todo lo que ha hecho por nosotros, en general. Sobre todo porque ha cumplido con la promesa de re contra cagarnos a todos”.

Fue en ese instante cuando los presentes lo aplaudieron. “Los políticos no siempre cumplen lo que dicen, en este caso todo fue tal cual. Así que no se quejen, no es momento para tener sentido común”, agregó.

“Lamento mucho por todo lo que estamos atravesando, espero que salgamos adelante. Tenemos un futuro próspero si seguimos dando batalla, todavía no escuché a nadie decir lo contrario. Aguante el cine argentino, aguante los actores", remarcó.