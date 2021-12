Luis Majul y la vicepresidenta del Senado, Carolina Losada, desconocen la ley de acefalía

Aunque parezca una locura, Carolina Losada, con ninguna experiencia parlamentaria quedó como vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores. Esto no sería tan grave si ella no creyera que eso lo pone en la línea de sucesión presidencial, pero no.

Tampoco Luis Majul, ni nadie en su equipo parecen conocer la ley.

En realidad la vicepresidenta segunda del senado tiene como responsabilidad extra presidir las sesiones del Senado en caso de ausencia de la Presidenta y del primer vicepresidente y sólo eso.

Pero la ignorancia y vanagloriarse de ella llevaron a Majul y su equipo a considerar que esta chica puede llegar a tener que conducir el país.

Pero qué dice la ley sobre la sucesión presidencial?