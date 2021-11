Lejos de reconocer no sólo el éxito del Pre Viaje sino también la gran reactivación que trajo al sector turístico, Luis Majul entrevistó al ministro de Turismo y deportes pero quiso enfocarse en una tramoya que hicieron algunos para tratar de beneficiarse de más con el sistema.

Esto era sacar un paquete con el Pre Viaje y con la devolución del dinero volver a utilizar el sistema. Claro que eso que sólo lo puede hacer una persona que no entendió que esto es para beneficiar a una mayoría o Majul, Pero Lammens le contestó que eso no se puede hacer más ya que no dan los tiempos y pasó a lo importante.