“Dejen gobernar” dijo un exaltado Luis Majul, que se mostró furioso por el simple hecho de que la democracia funcione como tiene que funcionar.

Y es que el Senado de la Nación por amplia mayoría decidió rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, y el hecho de que funcione el aparato de la democracia para Majul está mal.

Tal vez el periodista considere que al Presidente hay que dejarlo hacer cualquier cosa, aunque eso signifique dejar desamparada a una de las partes más vulnerables de la sociedad, por el simple hecho de que Milei fue votado por el pueblo. Como si los diputados y senadores hubieran llegado a sus bancas por ósmosis.