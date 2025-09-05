Si gana el peronismo...
Luis Majul, alejado oficialmente del periodismo, se dedica a meter miedo y hacer futurología
El conductor de LN+ quiso pintar un panorama apocalíptico en el caso de que el peronismo gane las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
Hace tiempo que Luis Majul se alejó del periodismo, de hecho ya había dejado de lado las metáforas cuando directamente llamó a no votar al peronismo.
Pero a pesar de que hace unos días aseguró que desde el gobierno creían que la elección bonaerense podría perderse por más de cinco puntos, ahora salió a enumerar los supuesto peligros de que el peronismo conserve la mayoría en su más importante bastión.
Al parecer, y según intentó asegurar Majul, todo lo que pueda salir mal es culpa del peronismo y de la gente que decida votarlos.