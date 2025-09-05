Hace tiempo que Luis Majul se alejó del periodismo, de hecho ya había dejado de lado las metáforas cuando directamente llamó a no votar al peronismo.

Pero a pesar de que hace unos días aseguró que desde el gobierno creían que la elección bonaerense podría perderse por más de cinco puntos, ahora salió a enumerar los supuesto peligros de que el peronismo conserve la mayoría en su más importante bastión.

Al parecer, y según intentó asegurar Majul, todo lo que pueda salir mal es culpa del peronismo y de la gente que decida votarlos.