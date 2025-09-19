Se ve que cada vez que quieren eliminar al peronismo no hacen más que alimentarlo y darle fuerzas. Al menos eso es lo que parece estar pasando a juzgar por el resultado electoral en la Provincia y la mayoría de las encuestas para las elecciones de octubre.

Tal como había adelantado Eduardo Feinmann, en lugar de ponerle el último clavo al cajón del peronismo, los libertarios consiguieron el muerto esté a punto de levantarse.

Luis Juez habló de la soberbia de los que creían que podían derrotar definitivamente al peronismo y hasta recordó que ya les había pasado en el PRO.