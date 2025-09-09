Después del aberrante comentario realizado por El Gordo Dan, que incluyó un desagradable y repudiable dicho de la libertaria Florencia Arietto, el senador nacional Luis Juez dialogó con Marcelo Bonelli en el aire de Radio Mitre.

"No soy un chupa media, pero bueno, la verdad que ha sido un momento complicado, me guardé por no quise decir nada, porque había un proceso electoral de medios", indicó Juez.

Luego, sumamente conmocionado y entre lágrimas, expresó: "Necesito que se disculpen, carajo, necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón. Lo necesito. Necesito que me digan perdonanos loco, nos fuimos a la mierda".