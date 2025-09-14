Veto a la discapacidad
Luis Juez le dijo "veterinario" al Gordo Dan y provocó la furia de los trolls libertarios que salieron de cacería
Después de la polémica por los ataques del tuitero oficialista Daniel Parisini contra su hija discapacitada, el senador cordobés reapareció en LN+ y desató la furia de los trolls que defienden al gobierno de Javier Milei.
La discusión sobre el ofensivo tuit del "Gordo Dan" contra Luis Juez, sumó un nuevo capítulo a partir de la reciente aparición del senador cordobés en la pantalla de LN+ y su frase dirigida al tuitero del gobierno nacional.
Juez, quien hace pocos días lloró en medio de una nota, llamó "veterinario" al Gordo Dan, en una expresión que podría ser motivo de la confusión, ya que Daniel Parisini en realidad es médico genetista.
Esa declaración, además de asegurar que Parisini "no tiene entidad", provocó una dura reacción de los trolls libertarios que expresaron su furia en las redes: