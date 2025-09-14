La discusión sobre el ofensivo tuit del "Gordo Dan" contra Luis Juez, sumó un nuevo capítulo a partir de la reciente aparición del senador cordobés en la pantalla de LN+ y su frase dirigida al tuitero del gobierno nacional.

Juez, quien hace pocos días lloró en medio de una nota, llamó "veterinario" al Gordo Dan, en una expresión que podría ser motivo de la confusión, ya que Daniel Parisini en realidad es médico genetista.

Esa declaración, además de asegurar que Parisini "no tiene entidad", provocó una dura reacción de los trolls libertarios que expresaron su furia en las redes: