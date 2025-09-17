Alguna vez se lo llamó con ingenio ‘nado sincronizado’ para sintetizar la homogeneización del discurso de los grandes medios cuando tienen que crear sentido en la sociedad.

Esto es lo que están haciendo con la cantinela de la ‘intentona golpista’ que supuestamente estaría tratando de implementar el peronismo contra el gobierno de La Libertad Avanza.

Bajo esa premisa lo llamaron a Luis Juez en A24 y este le agregó una pátina personal, señalando que los errores no forzados de ‘Las Fuerzas del Cielo’ facilitan este tipo de operaciones.

Para rematarlo le pidió al gobierno que cuide a los que quieren ayudarlo, a los que desean colaborar, a los que llamó modestamente, los "Juez de la vida".