Jonatan Viale cumplió con su tarea de tirarle centros medidos para que Luis Juez pueda definir a su antojo y el senador cordobés aliado a La Libertad Avanza le dio rienda suelta a su histrionismo.

Partiendo de su ejemplo personal -tiene una hija con una discapacidad severa- Juez contó que en las redes sociales lo hostigaron por no apoyar al oficialismo en ese tema y en el desfinanciamiento del Garrahan.

Pero el escándalo por las acusaciones de Spagnuolo a Karina Milei y Lule y Martín Menem cambiaron la mirada del senador con respecto al gobierno y ahora pide que se aclaren las cosas antes de tomar una decisión.