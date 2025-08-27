La casta
Luis Juez: "¿No había plata para la acompañante terapéutica de mi hija y sí para la cometa?"
El senador cordobés estuvo en TN para una entrevista con Jonatan Viale donde le pidió explicaciones al gobierno que apoya.
Jonatan Viale cumplió con su tarea de tirarle centros medidos para que Luis Juez pueda definir a su antojo y el senador cordobés aliado a La Libertad Avanza le dio rienda suelta a su histrionismo.
Partiendo de su ejemplo personal -tiene una hija con una discapacidad severa- Juez contó que en las redes sociales lo hostigaron por no apoyar al oficialismo en ese tema y en el desfinanciamiento del Garrahan.
Pero el escándalo por las acusaciones de Spagnuolo a Karina Milei y Lule y Martín Menem cambiaron la mirada del senador con respecto al gobierno y ahora pide que se aclaren las cosas antes de tomar una decisión.