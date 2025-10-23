No basta con que se lo digan la gran mayoría de los economistas -ortodoxos y heterodoxos-, el Fondo Monetario Internacional, los productores locales y los representantes del campo, Luis Caputo sigue en sus trece.

Con el objetivo de planchar la divisa estadounidense para que no se dispare la inflación, el ministro de Economía es capaz de defender lo indefendible.

Ante la pregunta de Esteban Trebucq, Caputo no dudó y reafirmó la idea de que el tipo de cambio es el correcto, llegando incluso a mencionar que podría estar más barato.