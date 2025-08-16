El caso del Fentalino mortal tiene en jaque al Gobierno después de la polémica aparición de Federico Sturzenegger en TN, le tocó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, hablar en la misma señal de noticias oficialista.

Lugones habló por primera vez del caso del fentanilo contaminado, que hasta el momento dejó un saldo de 96 muertes, lo que es considerado una de las peores tragedias sanitarias que vivió el país hasta el momento.

Durante su exposición, intentó mostrarse conmovido y largó algunas lágrimas. “No tienen derecho de hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. Es de muy mala gente”, dijo con la voz quebrada.

Luego de la aparición de Lugones en TN, el abogado Gregrorio Dalbón, representante de la expresidenta Cristina Kirchner en algunas causas, lanzó un duro mensaje:

El mensaje de Dalbón:

"Vas a terminar preso y vas a tener tiempo de llorar en la cárcel.

Hubieras cumplido con tu deber. Además de médico sos funcionario público y, en mi opinión, cometiste delito.

Solo porque no sos peronista estás llorando en libertad. Porque si fueras peronista estarías preso", aseguró Dalbón.