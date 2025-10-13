Perro de metal
Ludovica Squirru: "Milei nació en una constelación no descubierta, es de otro lugar del espacio, no de la Tierra"
Las histórica astróloga dio su parecer sobre el presidente argentino y ubicó su origen en un lugar indeterminado y habló que su misión en la Tierra, a la que describió como "un quilombo
"Yo estoy segura que viene de otra constelación, vino a producir este quilombo de transmutación total" disparó Ludovica Squirru sobre Javier Milei aportando su granito de arena a la confusión generalizada.
Si algo le faltaba al presidente argentino es la acusación de provenir de otro espacio que no sea el terrestre, como le adjudicó la controvertida pitonisa.
A esta altura del partido no se sabe como lo tomará el propio Milei, capaz de subirse a la teoría y considerarse un emperador de las galaxias, para aumentar su megalomanía.