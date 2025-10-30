La ley del mercado
Luciana Geuna denunció la escandalosa corrupción que hay en el PAMI con las operaciones de cataratas
En Olga, la periodista del Grupo Clarín contó cómo es el entramado por el cual se hizo un arreglo entre el organismo estatal y los laboratorios para pagar un sobreprecio por las lentes que se necesitan para la intervención.
El 80% de las cirugías de cataratas que se hacen el el país las realiza el PAMI, el mayor comprador de lentes del mercado.
Antes la compra la realizaban los propios oftalmólogos que realizaban la intervención quirúrgica, pero en julio el gobierno decidió realizar un cambio.
Desde ese momento fue el PAMI el encargado de realizar las compras -con el objetivo de bajar el precio- y entregar las lentes a los oftalmólogos.
Sin embargo Luciana Geuna denunció que se está pagando al menos cinco veces más de lo que se pagaba antes por el mismo elemento.