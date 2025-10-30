El 80% de las cirugías de cataratas que se hacen el el país las realiza el PAMI, el mayor comprador de lentes del mercado.

Antes la compra la realizaban los propios oftalmólogos que realizaban la intervención quirúrgica, pero en julio el gobierno decidió realizar un cambio.

Desde ese momento fue el PAMI el encargado de realizar las compras -con el objetivo de bajar el precio- y entregar las lentes a los oftalmólogos.

Sin embargo Luciana Geuna denunció que se está pagando al menos cinco veces más de lo que se pagaba antes por el mismo elemento.