El ejemplo de las PyMEs que lanzó Martín Lousteau entra en sintonía con el vínculo que tiene Javier Milei con los discapacitados: nulo.

El candidato del espacio radical que no plegó como furgón de cola del gobierno libertario no escatimó municiones para acribillar al presidente.

Pero sus ironías apuntaban a la toma de conciencia de un electorado que posiblemente haya votado por Juntos por el Cambio en el pasado y ahora está disconforme con lo que ve.