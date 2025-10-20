La lancha de Benegas Lynch
Lousteau se burló de Milei: "La única vez que el presidente habló de PyMEs fue cuando promocionó $LIBRA"
El candidato de Ciudadanos Unidos estuvo en Blender y le apuntó al gobierno por sus vínculos con el acusado de narcotráfico, Fred Machado, y el escándalo de la cripto estafa.
El ejemplo de las PyMEs que lanzó Martín Lousteau entra en sintonía con el vínculo que tiene Javier Milei con los discapacitados: nulo.
El candidato del espacio radical que no plegó como furgón de cola del gobierno libertario no escatimó municiones para acribillar al presidente.
Pero sus ironías apuntaban a la toma de conciencia de un electorado que posiblemente haya votado por Juntos por el Cambio en el pasado y ahora está disconforme con lo que ve.