Durante su paso por los estudios de TN, Martín Lousteau puso en duda los datos que el Gobierno exhibe para mostrar una supuesta recuperación y apuntó contra el presidente Javier Milei y el Ministro de Economía Luis Caputo.

"La economía está estancada desde febrero. No es como dice Milei, o como dice el ministro, que la macroeconomía está sólida", afirmó el senador y referente de la Unión Cívica Radical.

Además, remarcó que la situación real que atraviesan las familias argentinas contradice el discurso oficial: "La gente siente que la economía no está sólida. Nunca vi esta diferencia de que la macro funciona bien y la micro funciona mal".