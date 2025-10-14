Dato mata realidad
Lousteau le sacó la careta a Milei y a Caputo y explicó por qué mienten sobre la "macroeconomía sólida"
El senador radical desarmó el relato del gobierno libertario al asegurar que la economía "está estancada desde febrero".
Durante su paso por los estudios de TN, Martín Lousteau puso en duda los datos que el Gobierno exhibe para mostrar una supuesta recuperación y apuntó contra el presidente Javier Milei y el Ministro de Economía Luis Caputo.
"La economía está estancada desde febrero. No es como dice Milei, o como dice el ministro, que la macroeconomía está sólida", afirmó el senador y referente de la Unión Cívica Radical.
Además, remarcó que la situación real que atraviesan las familias argentinas contradice el discurso oficial: "La gente siente que la economía no está sólida. Nunca vi esta diferencia de que la macro funciona bien y la micro funciona mal".