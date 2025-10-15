El candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos eligió la economía como el centro de su campaña.

Más allá de que es su especialidad, Martín Lousteau tiene claro que es ahí donde el gobierno hace agua y los números no le cierran.

En la entrevista que le realizaron en Radio Con Vos desmenuzó todas las variantes económicas del país para derribar la idea de que la macroeconomía esta estable pero lo que no funciona es la micro.