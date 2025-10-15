La micro
Lousteau derrumbó el relato del gobierno: "No hay ningún economista que no te diga que el Gobierno debe corregir el rumbo"
El dirigente radical estuvo en Radio Con Vos y desarrolló un panorama desalentador del plan económico de Luis Caputo, a contramano de lo que quiere instalar el oficialismo.
El candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos eligió la economía como el centro de su campaña.
Más allá de que es su especialidad, Martín Lousteau tiene claro que es ahí donde el gobierno hace agua y los números no le cierran.
En la entrevista que le realizaron en Radio Con Vos desmenuzó todas las variantes económicas del país para derribar la idea de que la macroeconomía esta estable pero lo que no funciona es la micro.