Los libertarios son el objetivo de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que los ven como una amenaza y quieren bajarlos de su intención de voto porque sienten que les muerden el mismo electorado.

Lo que no contaba Silvia Lospennato es con la falta de complicidad de María Laura Santillán y los panelistas de su programa en el canal de La Nación, quienes no solo no se prestaron a sus críticas por los diputados que no participaron de la sesión de Presupuesto -como Javier Milei- sino que le trajeron a colación a quienes dentro de su partido votaron a favor del oficialismo.