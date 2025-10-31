El Gobierno tensa aún más de la cuerda en el Hospital Garrahan y hoy hubo acciones directas de trabajadores y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes irrumpieron en las oficinas de la Dirección Médica.

¿El motivo? Es que el Consejo de Administración aplicó descuentos salariales a los empleados que participaron de los paros recientes en reclamo por el recorte de presupuesto.

Desde la conducción del hospital explicaron que las deducciones responden a la normativa vigente sobre presentismo y remarcaron que se trató de una medida reglamentaria, no de una sanción arbitraria.

Durante la toma, varios empleados fueron impedidos de salir de sus oficinas, quienes describieron la escena como "una situación de coerción que excede cualquier marco de protesta sindical".

Las autoridades del Garrahan emitieron un comunicado en el que subrayaron que, a pesar del episodio, el hospital continúa funcionando con normalidad.