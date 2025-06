Argentina, tierra de oportunidades

¿El que no se hace rico es porque no quiere? Un raro spot se hizo viral en las redes, en el que estos jóvenes agentes inmobiliarios ofrecen a la venta el departamento que está arriba del de Cristina, en el barrio de Constitución. Pero eso no es todo, sino que sus propuestas de negocio generan un poco de indignación: desde llevarle las facturas a CFK hasta alquilarlo para medios de comunicación.