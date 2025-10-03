¿Quién los asesora?
Los memes por el increíble nuevo spot de La Libertad Avanza con trabajadores explotados a los que se los alienta a seguir
El partido de Gobierno compartió en sus redes su nuevo video de campaña camino a las elecciones del 26 de octubre. Y las redes reaccionaron con memes. ¿No era que lo peor ya pasó?
En medio de la crisis económica, la falsa promesa de ayuda de Estados Unidos que el propio Tesoro yanqui negó, y el escándalo por los vínculos narcos de José Luis Espert, el Gobierno lanzó su nuevo spot de campaña.
"ESTAMOS A MITAD DE CAMINO. NO AFLOJEMOS. HAGAMOS QUE EL ESFUERZO VALGA LA PENA", reza la publicación, acompañada de un video en el que.Javier Milei le habla a trabajadores.
Hay voces que gritan "dale que ya llegás", que piden "un poquito más", y el presidente "Este camino no es inmediato, requiere esfuerzo y sé que muchos no sienten aún una mejora, pero es el camino indicado. Todos los otros caminos fracasaron".
Y remata "Solo haciendo lo que nunca antes se intentó, vamos a salir adelante".
Las reaccionaron con memes: