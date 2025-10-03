En medio de la crisis económica, la falsa promesa de ayuda de Estados Unidos que el propio Tesoro yanqui negó, y el escándalo por los vínculos narcos de José Luis Espert, el Gobierno lanzó su nuevo spot de campaña. 

"ESTAMOS A MITAD DE CAMINO. NO AFLOJEMOS. HAGAMOS QUE EL ESFUERZO VALGA LA PENA", reza la publicación, acompañada de un video en el que.Javier Milei le habla a trabajadores. 

Hay voces que gritan "dale que ya llegás", que piden "un poquito más", y el presidente "Este camino no es inmediato, requiere esfuerzo y sé que muchos no sienten aún una mejora, pero es el camino indicado. Todos los otros caminos fracasaron". 

Y remata "Solo haciendo lo que nunca antes se intentó, vamos a salir adelante".

