Todo mal
Los libertarios se trituran en las redes por la drástica decisión de Milei y Villaruel
A la creciente tensión que hay entre el presidente y la vice, se sumó un nuevo gesto de distanciamiento. Los seguidores de ambos se cruzan en las redes sociales.
En las últimas horas, y sumando un nuevo capítulo en su historia de desencuentros, Javier Milei y Victoria Villarruel se dejaron de seguir mutuamente en la red social Instagram.
Y si bien ese gesto digital puede parecer un hecho menor, es el corolario de una escalada que no se detiene.
- La decisión de no seguirse recíprocamente generó reacciones entre la militancia libertaria. :