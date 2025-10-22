"No odiamos lo suficiente..."
Los libertarios se pusieron muy violentos en Córdoba: insultaron, atacaron y robaron a los periodistas
A cinco días de las elecciones los militantes libertarios cordobeses parecen haberle empezado a hacer caso al Presidente y su penosa frase contra los trabajadores de prensa y las víctimas fueron, justamente, lo periodistas que habían ido a cubrir el acto.
Otro patético acto de Javier Milei en Córdoba que duró apenas unos minutos. Pero la diferencia fue que este martes por la tarde el objetivo estaba claro, agredir a los trabajadores de prensa.
Y no fue sólo contra la cronista de C5N a quien increparon al grito de "zurda" sino que también otros periodistas fueron amedrentados, atacados y hasta robados en medio del acto.
El tema sería realmente penoso si no fuera porque es el mismísimo Presidente el que responsabiliza a la prensa de todo lo malo que pasa cuando en realidad lo que hace el periodismo serio es mostrar los desastres que se hacen desde el poder.