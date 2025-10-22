Otro patético acto de Javier Milei en Córdoba que duró apenas unos minutos. Pero la diferencia fue que este martes por la tarde el objetivo estaba claro, agredir a los trabajadores de prensa.

Y no fue sólo contra la cronista de C5N a quien increparon al grito de "zurda" sino que también otros periodistas fueron amedrentados, atacados y hasta robados en medio del acto.

El tema sería realmente penoso si no fuera porque es el mismísimo Presidente el que responsabiliza a la prensa de todo lo malo que pasa cuando en realidad lo que hace el periodismo serio es mostrar los desastres que se hacen desde el poder.