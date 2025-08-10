“Milei botón” y “La concha de tu madre” son los gritos que le dedican a los que están en el puesto de La Libertad Avanza afiliando a los vecinos de Ciudad Jardín, en Lomas del Mirador.

Bajo la tutela del ex PRO, Diego Valenzuela, estos libertarios reparten folletos y suman voluntades a su partido.

Pero ante la visita de un tiktoker que comulga con las ideas de Javier Milei se toparon con los insultos de un vecino que expresó su sentimiento ante el gobierno.