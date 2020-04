El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata dijo que desde su administración están preparando varios controles en los principales accesos a la ciudad.

Pretenden evitar que vayan aquellos irresponsables que intenten no cumplir la cuarentena en este fin de semana largo de pascuas.



"Que no venga nadie", pidió de manera encarecida al mismo tiempo aseguró que desde su gobierno serán "inflexibles" con quienes no puedan justificar el ingreso a "La Feliz".



A su vez desde el Partido de la Costa, el mandatario comunal Cristian Cardozo aseguró que la ciudad "no estará abierta al turismo".



El mandatario del Frente de Todos expresó en sus redes sociales: "Vecinos y vecinas de Argentina, quiero avisarles que durante estos días, La Costa no estará abierta al turismo. Igual que en el resto del país estamos en aislamiento social obligatorio y con las rutas y calles cerradas para la circulación".