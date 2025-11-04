"Pedro Rosemblat y Tomás Rebord" marcó Eduardo Feinmann como los nombres que encabezarán el peronismo que viene.

"Si Milei vino de la televisión, ¿por qué no?" se preguntó ante la sorpresa de su compañero de escritorio en la señal de noticias del canal América.

El peronismo aun se está recuperando de la derrota en las elecciones y marcha hacia la deriva sin encontrar los dirigentes y el rumbo necesarios para enfrentar a Milei.