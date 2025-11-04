Las pantallas
Los insólitos nombres que dio Eduardo Feinmann de quiénes pueden encabezar la renovación del peronismo
En el pase con Pablo Rossi en A24, los conductores se pusieron a pensar en diferentes figuras que podrían darle un aire nuevo a la oposición y Feinmann no dudó en señalar a dos nombres disruptivos.
"Pedro Rosemblat y Tomás Rebord" marcó Eduardo Feinmann como los nombres que encabezarán el peronismo que viene.
"Si Milei vino de la televisión, ¿por qué no?" se preguntó ante la sorpresa de su compañero de escritorio en la señal de noticias del canal América.
El peronismo aun se está recuperando de la derrota en las elecciones y marcha hacia la deriva sin encontrar los dirigentes y el rumbo necesarios para enfrentar a Milei.