La polémica presentación del libro "La construcción del milagro" y el show musical de Javier Milei en el Movistar Arena generaron rechazo entre vecinos de Villa Crespo, que se organizaron para manifestar su disconformidad.

Durante las últimas horas aparecieron pasacalles con consignas críticas al Presidente. "Milagro es que entre alguien a comprar", dice un gigantesco cartel que se viralizó en las redes.

Además, harán una protesta en Corrientes y Dorrego, para visibilizar el rechazo barrial a la figura presidencial.