Con la intención de bajarle el tono a las internas dentro del peronismo, luego de la crítica carta difundida por la expresidenta Cristina Kirchner contra Axel Kicillof, el jefe de gabinete del gobierno bonaerense pidió centrarse en la oposición a Javier Milei.

"Tenemos un solo adversario, que es el presidente de la Nación y sus políticas. Y ahora se sumó un adversario más potente que es Trump", dijo en relación el vínculo que mantiene el libertario con el magnate norteamericano.

Bianco recordó que Kicillof pidió "no enredarnos en ninguna discusión interna" y enfatizó que el foco debe estar en la unidad del PJ y no en conflictos internos.

Durante la charla con el móvil de A24, Eduardo Feinmann llamó la atención desde el estudio por sus gestos y caras, mientras se acomodaba el pelo delante de la pantalla.