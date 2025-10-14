La exégeta
Los desesperados intentos de Patricia Bullrich para desmentir a Trump: "No quiso decir lo que dijo"
La ministra de Seguridad habló con Ignacio Ortelli en A24 tratando de hacer una reducción de daños de la pésima entrevista para el gobierno de Donald Trump.
La reunión de Javier Milei con Donald Trump no pudo haber salido peor para el gobierno que esperaba un respaldo contundente del presidente estadounidense y solo obtuvo una frase que puso en alerta máxima a los mercados.
Ni siquiera los seguidores más fieles del presidente libertario, como son los integrantes de La Misa del streaming Carajo con el Gordo Dan a la cabeza, pudieron disimular la bronca.
A pesar de que los medios hegemónicos tomaron nota del ultimátum de Trump, y hasta Cristina Kirchner aprovechó el gol sin arquero que le dejaron servido para fusilar al líder de La Libertad Avanza.