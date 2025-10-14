La reunión de Javier Milei con Donald Trump no pudo haber salido peor para el gobierno que esperaba un respaldo contundente del presidente estadounidense y solo obtuvo una frase que puso en alerta máxima a los mercados.

Ni siquiera los seguidores más fieles del presidente libertario, como son los integrantes de La Misa del streaming Carajo con el Gordo Dan a la cabeza, pudieron disimular la bronca.

A pesar de que los medios hegemónicos tomaron nota del ultimátum de Trump, y hasta Cristina Kirchner aprovechó el gol sin arquero que le dejaron servido para fusilar al líder de La Libertad Avanza.