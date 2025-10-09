Desde hace mucho tiempo Karina Vázquez, más conocida por su nombre artístico Karen Reichardt, cabeza de la lista libertaria para diputados en la provincia de Buenos Aires, se ha expresado en las redes sociales y sus desagradables expresiones dejan mucho que desear.

Desde que se confirmó su candidatura la exvedette está borrando algunas de sus expresiones pero la mayoría ya están capturadas y son tantos que resulta prácticamente imposible no quedar como lo que realmente es.

Al parecer a Karen le molestan las personas humildes y está muy preocupada por el color de piel de las personas.

O sea que en el armado de La Libertad Avanza había un narco, una discriminadora desagradable, un tipo comprometido con las off shore que aún no pudo justificar… ni uno normal.