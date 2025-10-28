Fantino sufrió un momento incómodo en su programa de Carnaval, en el que comparte mesa con Viviana Canosa, Jorge Rial y Fabián Doman.

Allí el conductor libertario aseguró que "Milei tiene ofertas en Estados Unidos para dar clases por todos lados". Pero la respuesta de sus colegas fue demoledora.

Doman se preguntó "¿por qué no las acepta?" y Canosa en el mismo sentido, expresó: "Que las acepte".

Claro que los tres se mofaron del libertario y se le dieron en la cara mientras Fantino se molestaba por las cargadas que recibía.

Más allá del momento jocoso, Alejandro Fantino se alejó de los festejos exultantes y pidió mesura en la victoria recordando lo que ocurrió con el macrismo en 2017.