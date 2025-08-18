Sapeeee
Los chistes de Matías Bottero y El Bananero sobre la obsesión de Javier Milei con Margaret Thatcher y su hermana Karina
El streamer y comediante uruguayo afincado en Miami compartió con el creador de 'La basura semanal' una entrevista de su nuevo ciclo, y le pegaron a todo.
No es para paladares finos ni chistes de salón, el humor de El Bananero es de trazo grueso y Matías Bottero no tiene problemas en ponerse a su altura.
Al juntarse el resultado, como era de esperar, fue explosivo y las figuras de la política no quedaron al margen de la entrevista.
Cuando le llegó el turno a los hermanos Milei hubo chistes para ambos, y Bottero se animó a bromear sobre el incesto.
La entrevista completa
El Bananero estuvo en el ciclo ‘Entre dos suculentas’ que conduce Matías Bottero y no dejaron tema por tocar.