"Tenemos empresarios que todavía siguen apostando a la marca país, a la industria país y no tienen ningún tipo de facilidad impositiva para emplear gente, los persiguen, no pueden tener trabajo en negro, no pueden contratar gente, están ahogados", se indignó Lorena Maciel.

El análisis de la periodista de TN se dio tras los resultados de las elecciones de este domingo que no colmaron las expectativas de la oposición político-mediática.

No hubo fin del kirchnerismo, ni del peronismo, ni habrá "transición ordenada" de la que habló Macri.