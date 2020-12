Cada vez que abre la boca Hernán Lombardi demuestra que habla sin saber. Y esta no fue la excepción.

Cuando fue a visitar a su amiga Viviana Canosa, ya que es uno de los 10 personajes que todavía aceptan ir a ese programa, aseguró en primer lugar que Cristina quiere que la Justicia sea kirchnerista lo que demuestra que no entendió el mensaje de la vicepresidenta reclamando una justicia independiente.

Y ahi vino con una animalada al preguntarse: ¿Hay alguna duda de que Maduro es un dictador militar sangriento?

Y la respuesta es sí, Hernán. Hay muchas dudas. En primer lugar porque un dictador no llamaría a elecciones pero sobre todo porque Nicolás Maduro no es militar. Y no era tan dificil de chequear.

Nicolás Maduro es un civil que, antes de llegar a la política, dedicó su vida a trabajar como chofer de transportes públicos y como guardaespaldas.