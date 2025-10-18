La violencia avanza
Locura total en el acto de Milei: una libertaria intentó apuñalar a varias personas y terminó detenida
Una mujer protagonizó un tenso momento en Tres de Febrero, a metros de la convocatoria encabezada por el presidente. Intentó atacar a periodistas y fue reducida por personal de seguridad. Los videos se viralizaron en las redes.
Momentos de extrema tensión se vivieron este viernes por la tarde durante el acto que encabezó el presidente Javier Milei en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
A metros del lugar donde se desarrollaba la actividad partidaria, personal policial detuvo a una militante libertaria que portaba un cuchillo y se encontraba visiblemente alterada.
Tal como muestran las imágenes, la mujer amenazó a periodistas y a otras personas presentes en la zona, lo que motivó la intervención de los efectivos de seguridad, quienes la detuvieron en el interior de un supermercado.
"Andate e mi casa, Kukardo de mierda", se la escuchó decir en uno de los videos.