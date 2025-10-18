Momentos de extrema tensión se vivieron este viernes por la tarde durante el acto que encabezó el presidente Javier Milei en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

A metros del lugar donde se desarrollaba la actividad partidaria, personal policial detuvo a una militante libertaria que portaba un cuchillo y se encontraba visiblemente alterada.

Tal como muestran las imágenes, la mujer amenazó a periodistas y a otras personas presentes en la zona, lo que motivó la intervención de los efectivos de seguridad, quienes la detuvieron en el interior de un supermercado.

"Andate e mi casa, Kukardo de mierda", se la escuchó decir en uno de los videos.