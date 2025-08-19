La posibilidad de que Santiago Cúneo ingrese al Congreso es bajísima dados sus últimos resultados y lo que marcan las encuestas.

Por eso habría que preguntarse por qué Alejandro Fantino aseguró que el dirigente nacionalista tiene muchas posibilidades de hacerlo.

Incluso fue más allá y le apostó quinientos mil pesos a Jorge Rial que será un nuevo diputado, lo que es altamente improbable que ocurra.

¿Lo hace por convencimiento o tiene alguna otra idea en mente?