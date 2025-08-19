El batacazo
Locura: Alejandro Fantino le apostó 500.000 pesos a Jorge Rial, a que Santiago Cúneo logrará entrar al Congreso
En el Cónclave del canal de streaming Carnaval, y ante la atenta mirada de Viviana Canosa y Fabián Doman, Rial aceptó el insólito desafío lanzado por Fantino.
La posibilidad de que Santiago Cúneo ingrese al Congreso es bajísima dados sus últimos resultados y lo que marcan las encuestas.
Por eso habría que preguntarse por qué Alejandro Fantino aseguró que el dirigente nacionalista tiene muchas posibilidades de hacerlo.
Incluso fue más allá y le apostó quinientos mil pesos a Jorge Rial que será un nuevo diputado, lo que es altamente improbable que ocurra.
¿Lo hace por convencimiento o tiene alguna otra idea en mente?