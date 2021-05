"Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara, me decís que no escondés nada, te mandaste terrible cagada", dice la letra del tema "Par-Tusa" de El Dipy .que se refiere a una traición de pareja pero que la exministra de Seguridad del macrismo cantó intencionadamente junto a a otros dirigentes cambiemitas en el auto en el que recorrían la provincia de Corrientes.

Bullrich viajó a Corrientes, Chaco y Misiones para ir armando su candidatura presidencial con vistas al 2023.

Mientras tanto, la representante de la mano dura analiza ser candidata en las legislativas de este año en la Ciudad.