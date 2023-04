Desde su rol de presidenta del PRO, Patricia Bullrich mueve las piezas tratando de desbancar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.

Y para el distrito más poblado de la Provincia pensó en un nombre afín a sus ideas y de gran arraigo popular como es José Luis Félix Chilavert, quien con su lema "Chila 2023", intenta avanzar en la intención de voto para la elección presidencial en Paraguay aunque los sondeos no lo están ayudando.

"A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo por ideas claras pero me dijo: ‘Me voy por mi Paraguay , veremos’", dijo Bullrich esperanzada, aunque el excapitán de Vélez ya había descartado de plano el ofrecimiento.