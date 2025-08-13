Hace unos días La Libertad Avanza decidió hacer campaña banalizando algo tan importante como el Nunca Mas, difundiendo la polémica imagen tomada en Villa Celina con la frase “Kirchnerismo Nunca Más”.

A pesar de las críticas que se escuchar por replicar la tipografía del histórico informe de la CONADEP, el Frente de Izquierda recreó esa postal, pero con un mensaje completamente opuesto.

En esta ocasión, referentes de la izquierda se trasladaron también a Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza.

La dirigente Romina Del Plá (Partido Obrero – FIT-U) difundió la imagen en sus redes sociales: “¡En Villa Celina, La Matanza, le decimos a los fachos y represores NUNCA MÁS!”.